Nächster Hauptrunden-Gegner steht fest : DHB-Auswahl muss bei Handball-EM gegen Österreich ran

Wien Der nächste Hauptrunden-Gegner der DHB-Auswahl steht fest: Die deutschen Handballer bekommen es mit einem der Gastgeber zu tun.

Österreichs Handballer haben sich bei der Europameisterschaft den Vorrundensieg in der Gruppe B gesichert und stehen damit als dritter deutscher Hauptrundengegner fest. Der Co-Gastgeber der Endrunde um die Bundesligaprofis Robert Weber (SG Nordhorn-Lingen/7 Tore) und Nikola Bilyk (THW Kiel/6) feierte am Dienstag mit dem 32:28 (18:12) gegen Nordmazedonien den dritten Sieg im dritten Spiel und nimmt 2:0 Punkte in die nächste Turnierphase mit. Die Entscheidung über Platz zwei fiel erst im anschließenden Duell zwischen Tschechien und der Ukraine.