Handball-EM : Darum läuft das Deutschland-Spiel am Samstag nicht im Ersten

Düsseldorf Viele Handball-Fans werden am Samstag erstmal auf ihrer Fernbedienung suchen müssen. Denn das Spiel um Platz fünf der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Portugal wird nicht im Ersten übertragen.

Die deutschen Handballer treffen bei der Europameisterschaft im Spiel um Platz fünf am Samstag (16.00 Uhr) in Stockholm auf Portugal. Das steht nach dem hohen 34:26-Sieg der Portugiesen am Mittwoch in Malmö gegen Ungarn fest, wodurch sie nicht mehr vom dritten Platz der Hauptrundengruppe II zu verdrängen sind.