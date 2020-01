Weil Island gegen Ungarn verliert : Handball-Weltmeister Dänemark scheitert in EM-Vorrunde

Malmö Bei der Handball-EM ist der nächste Titelanwärter bereits in der Vorrunde gescheitert. Nach Frankreich muss auch Weltmeister Dänemark die Heimreise antreten. Die erhoffte Schützenhilfe von Island blieb aus.

Erst Frankreich, jetzt Dänemark: Bei der Handball-EM ist der nächste Titelanwärter bereits in der Vorrunde gescheitert. Olympiasieger und Weltmeister Dänemark hat schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Russland am Mittwochabend keine Chance mehr auf den Einzug in die Hauptrunde, da die erhoffte Schützenhilfe von Island ausblieb. Die Isländer unterlagen in Malmö Ungarn mit 18:24 (12:9).