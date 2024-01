„Völlig den Faden verloren“ DHB-Team gewinnt Test gegen Portugal mit Mühe

„Mich macht sehr unzufrieden, dass wir nach der Pause völlig den Faden verlieren und extrem viele Fehler machen“, monierte Bundestrainer Gislason am ARD-Mikrofon, er habe sich „mehr Stabilität in der Abwehr gewünscht“. Andreas Wolff scherzte, „ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, ergänzte aber ernst: „Es war schwierig.“