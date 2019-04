EM-Qualifikation : Handballer wollen zwei Siege gegen Polen

Stuttgart Mit zwei Siegen gegen Polen können die deutschen Handballer die Qualifikation für die EM 2020 perfekt machen. Darüber hinaus fordert die DHB-Spitze begeisternde Auftritte der Mannschaft, um die Erinnerung an die Heim-WM wieder aufleben zu lassen.

Die Forderung an die deutschen Handballer ist klar, und sie kommt aus der Führungsspitze. „Jetzt müssen wir einfach liefern“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning vor den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Polen. In den Partien am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD) in Gleiwitz und am Samstag in Halle/Westfalen soll die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop wie bei der Heim-WM für Begeisterung sorgen und das Ticket für die Endrunde 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden lösen. „Wir sind mit zwei Siegen gegen Polen in der Situation, dass wir für die EM planen können“, stellte Hanning fest.