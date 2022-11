Medaillentraum zerplatzt : Deutsche Handballerinnen verpassen EM-Halbfinale

Skopje Deutschlands Handballerinnen haben das Halbfinale bei der Europameisterschaft vorzeitig verpasst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor am Dienstabend in Skopje gegen Olympiasieger Frankreich.

Aus der Medaillentraum! Deutschlands Handballerinnen sind bei der Europameisterschaft vorzeitig gescheitert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor am Dienstagabend trotz einer kämpferisch starken Leistung mit 21:29 (9:13) gegen den übermächtigen Olympiasieger Frankreich . Das Halbfinale ist damit schon vor der letzten Hauptrundenpartie außer Reichweite.

Kapitänin Alina Grijseels war in Skopje mit sieben Treffern wie in bislang allen Spielen beste deutsche Werferin. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) präsentierte sich ebenbürtig, in den entscheidenden Momenten waren die Französinnen allerdings abgezockter. Seit 17 Jahren wartet Deutschland nun schon auf einen Pflichtspielsieg gegen Frankreich.