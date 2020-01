DHB-Präsident : Keine Diskussion um Handball-Bundestrainer Prokop

Trondheim Der Präsident des Deutschen Handballbundes hat eine Diskussion um Bundestrainer Christian Prokop im Keim erstickt. Gegen Gruppengegner Spanien hatte die Nationalmannschaft schwach gespielt.

Der Deutsche Handballbund (DHB) zweifelt nicht an Bundestrainer Christian Prokop. „Wir haben keine Trainerdiskussion. Wir haben andere Probleme“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann (60) dem Fachmagazin „Handballwoche“ (Dienstag). Bei der Europameisterschaft hatte die DHB-Auswahl im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (26:33) über weite Strecken schwach gespielt. Trotzdem kann Deutschland mit einem Erfolg gegen Außenseiter Lettland am Montagabend (18.15 Uhr/ZDF) den Einzug in die Hauptrunde schaffen.