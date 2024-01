Taktisch klug und treffsicher gegen Ungarn So ist der Knoten bei den deutschen Handballern geplatzt

„Wir haben viel an- und besprochen, was wir besser machen müssen. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, nach dem Rückschlag gegen Österreich, wieder so ein Spiel zu zeigen“, sagt Golla. Am spielfreien Sonntag hatte die Mannschaft die Zeit genutzt, um sich als Team wieder zu finden, sich auszusprechen. Nach einer Abstimmung der Spieler verzichteten sie auf das Training in der Halle, analysierten dafür die Partie. „Am Sonntag waren wir schon sehr viel im Video-Raum und haben Dinge deutlich angesprochen – es ging zur Sache. Das war dann ein nicht ganz so schöner Tag. Aber Training wäre auch Quatsch gewesen, ich habe auch dagegen gestimmt – die eine Stunde in der Halle macht dich nicht zu einem besseren Handballer. Es war wichtiger, dass wir zusammensitzen und ein paar Dinge ansprechen konnten“, erzählt Routinier Häfner. Und es war offenbar die genau richtige Entscheidung. Die Mannschaft wirkte wieder wie eine Einheit, die gemeinsam Spaß haben und das Heimturnier mit der tollen Kulisse in Köln genießen will.