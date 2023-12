Countdown startet Deutsche Handballer schwören sich auf die EM ein

Die letzten Testläufe absolviert das DHB-Team bei zwei Länderspielen gegen Portugal am 4. Januar in Flensburg und 6. Januar in Kiel. Bis dahin will Gislason mit jedem EM-Fahrer darüber sprechen, „was wir von ihm erwarten“. Die Bereitschaft zu großen EM-Taten vor heimischer Kulisse hat er bei den Spielern schon in den Nominierungsgesprächen festgestellt. „Die Vorfreude ist bei allen sehr groß. Ich bin sicher, dass sie alles geben und gleichzeitig auch die Atmosphäre genießen werden“, sagte Gislason und ergänzte: „Es ist etwas Großes für jeden, der dabei sein kann. Als Spieler erlebt man das nicht so oft.“ Das gilt auch für den Bundestrainer.