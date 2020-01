Hanning polarisiert : DHB-Vizepräsident fordert Olympia-Medaille vom deutschen Team

Wien Die EM ist noch nicht vorbei, da prescht Bob Hanning schon wieder vor und spricht vom Ziel Olympia-Medaille. Sein Auftreten sorgt für Kritik.

Bob Hanning kennt nur eine Richtung: Vollgas, nach vorne! Und so ist es kaum verwunderlich, dass der DHB-Vizepräsident - die EM ist nicht einmal vorbei - schon die nächste Parole ausruft: Eine Olympiamedaille sollte es im Sommer in Tokio bitte schön sein - dabei sind die deutschen Handballer noch längst nicht qualifiziert.

Hannings Wort hat Gewicht. Er setzt die Themen. Und kaum einer kann die öffentliche Meinung lenken wie der 51 Jahre alte Top-Funktionär. Das wurde in den vergangenen Tagen deutlich - und droht ihm nun auf die Füße zu fallen. Noch immer sorgen seine unglücklichen Kommentare in der Trainerfrage ("Was macht die Mannschaft mit ihrem Trainer") für kontroverse Diskussionen. Hanning selbst fühlt sich missverstanden, er habe Prokop nie öffentlich infrage gestellt. Doch in der Szene regt sich Kritik.