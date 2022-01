Ausfall Klimpke und Schiller : Das sind die Nachrücker im deutschen Handball-Team

Torwart Johannes Bitter reiste am Dienstag als Nachrücker an. Foto: dpa/Swen Pförtner

Bratislava Johannes Bitter ist einer der fünf Nachrücker, die am Dienstagmittag zum EM-Spiel gegen Polen angereist sind. Sie werden dringend gebraucht: Denn drei Stunden vor Spielbeginn gab es die nächsten Corona-Fälle. Die Sinnfrage stellt sich zunehmend.

Am Dienstagnachmittag, drei Stunden vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Polen (18.00 Uhr/ZDF), kamen auch noch die Ausfälle acht und neun in Person von Keeper Till Klimpke und Marcel Schiller dazu - wodurch Bitter nun der einzige einsatzfähige Torhüter ist. Das Turnier droht zur Farce zu werden.

"Wenn eine Nation so viele Ausfälle verkraften kann, dann sicherlich Deutschland", sagte Bob Hanning , langjähriger Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes, dem SID: "Wenn es aber in den kommenden Tagen zu weiteren Fällen kommen sollte, dann muss man die Positionen nochmal überdenken und eine neue Risikoabwägung vornehmen."

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), erklärte auf SID-Anfrage: "Das sind natürlich schlechte Nachrichten. Wir werden nicht mit dem nackten Finger auf jemanden zeigen." Schuldzuweisungen seien in dieser Situation "vollkommen unangebracht", so Bohmann. Dennoch müsse man "jetzt eine klare Risikobewertung auch aufgrund der hohen Infektiösität vornehmen. Alle Varianten müssen auf den Tisch und mit allen Beteiligten ergebnisoffen diskutiert werden." Also auch die Abreise?

Sportmediziner Wilhelm Bloch gab sich schon am Dienstagmittag keinen Illusionen hin, was eine Eindämmung von Corona bei der EM betrifft. "Wenn eine so hoch ansteckende Variante wie Omikron einmal im Turnier drin ist mit so vielen Fällen, dann wird man das Virus nicht mehr herausbekommen", sagte Bloch im SID-Interview: "Man muss leider noch viele Ansteckungen befürchten. Es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn die aktuelle Welle jetzt vorbei ist."