24:30 gegen Kroatien Deutschlands Handballer trotz Niederlage weiter

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt bei der Heim-EM um die Medaillen. Der große Traum vom Halbfinale in Köln wird wahr. Durch den überzeugenden Sieg gegen Ungarn (35:28) am Montagabend hatte es das DHB-Team in der eigenen Hand, die Vorschlussrunde zu erreichen. Da aber im ersten Spiel des letzten Hauptrundenspieltags Österreich gegen Island verlor (24:26) und Ungarn wenig später den Franzosen 32:35 unterlag, hatte das deutsche Team bereits vor seinem Spiel gegen Kroatien das Ticket für das Halbfinale sicher.