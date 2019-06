Handball-EM-Qualifikation : Deutsche B-Mannschaft schlägt Israel souverän

Handball-Bundestrainer Christian Prokop. Foto: dpa/Soeren Stache

Tel Aviv Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die deutschen Handballer haben ihre weiße Weste in der EM-Qualifikation mit Bravour gewahrt. Auch mit dem zweiten Anzug.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop gewann in Israel in komplett neuer Besetzung mit 40:25 (19:14) und zeigte dabei eindrucksvoll: Der zweite Anzug sitzt.

Beste Werfer der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB), die sich das EM-Ticket bereits vorzeitig gesichert hatte und in Tel Aviv auf zahlreiche Stammspieler verzichtete, waren die Außenspieler Timo Kastening (9 Tore) und Marcel Schiller (6). Im Tor überzeugte der 21 Jahre alte Länderspiel-Debütant Till Klimpke mit zahlreichen Paraden.

Während etliche Stars wie Kapitän Uwe Gensheimer oder Stammkeeper Andreas Wolff bereits ihren verdienten Sommerurlaub genossen, nutzten die jungen Wilden am Mittwochabend ihre Chance und machten auf dem Weg zur EM und den Olympischen Spielen 2020 in Tokio auf sich aufmerksam.

Am Sonntag kann das deutsche Team die Qualifikation für das Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen gegen den Kosovo in Nürnberg mit der perfekten Ausbeute von sechs Siegen abschließen.

Im Kader für die Partie in Israel standen nur zwei Profis, die bei der Heim-WM Anfang des Jahres Platz vier geholt hatten. Und doch machte Coach Prokop unmissverständlich klar: "Sie haben alle viel Qualität, und die will ich sehen. Wir werden am Ende der Woche sehen, wer unter Druck schon so weit ist."

Von Druck war am Mittwochabend bei der jungen deutschen Mannschaft nichts zu spüren. Routinier und Aushilfskapitän Kai Häfner führte die Rasselbande im Angriff mit Ruhe und ganz viel Rafinesse. Und hinten sorgte der Wetzlarer Torhüter Klimpke in Abwesenheit von Wolff und Silvio Heinevetter mit seinen Aktionen immer wieder für Szenenapplaus bei Prokop. 3:2 führte Israel nach kurzen Anlaufschwierigkeiten, ehe das DHB-Team mit vier Treffern in Serie schnell für klare Verhältnisse sorgte.

"Die Mannschaft spielt mit viel Freude. Es macht Spaß, ihr zuzugucken", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning schon zur Pause und lobte einen "überragenden" Klimpke: "Es ist eine wirklich gute Leistung unserer Mannschaft vor allem in unserem Angriffsspiel, wenn man bedenkt, dass wir nur zwei Trainingseinheiten miteinander hatten."

Die guten Eindrücke bestätigte Prokops Rasselbande in Abschnitt zwei. Vor allem das Tempospiel über die Außenspieler Schiller und Kastening funktionierte nun immer besser, so dass die deutsche Mannschaft ihre Führung kontinuierlich ausbaute. Spätestens beim 26:16, der ersten deutschen Zehn-Tore-Führung, nach 40 Minuten war auch dem letzten der 1255 Zuschauer in Tel Aviv klar: Die Partie ist entschieden.

(sef/sid)