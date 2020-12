Handball-EM : DHB-Frauen starten mit Sieg gegen Rumänien

Köln Die deutschen Frauen haben bei der Handball-EM in Dänemark ihr erstes Spiel gewonnen. Die DHB-Auswahl setzte sich gegen Rumänien durch und hat somit einen perfekten Start ins Turnier hingelegt.

Die deutschen Handballerinnen sind unbeeindruckt von den Corona-Diskussionen im Vorfeld erfolgreich in die EM in Dänemark gestartet. Die DHB-Auswahl setzte sich am Donnerstag 22:19 (13:10) gegen Rumänien durch und machte damit den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde.