Bundestrainer Gislason nominiert 19 Spieler : Das ist der deutsche Kader für die Handball-EM 2022

Dortmund Der deutsche Kader für die Handball-EM in der Slowakei und in Ungarn steht fest. Bundestrainer Alfred Gislason hat 19 Spieler berufen, darunter neun Turnier-Debütanten. Angeführt wird die Mannschaft von Neu-Kapitän Johannes Golla.

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-EM in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) neun Turnier-Debütanten in den deutschen Kader berufen. Damit reagierte der Isländer auf die vielen Absagen in den vergangenen Wochen. Mit dem 21 Jahre alten Julian Köster vom VfL Gummersbach wurde auch ein Zweitliga-Profi nominiert.

"Es ist unter diesen Umständen der bestmögliche Kader. Er wird von sich Reden machen können", sagte Gislason bei einem virtuellen Medientermin am Dienstag. Er sei sich sicher, "dass wir von der ersten Sekunde an mit großem Kämpferherz auf der Platte stehen werden". Die nominierten Spieler hätten "die Chance sich in den Vordergrund zu spielen. Die Situation ist wie sie ist und wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen."

Am 12. Januar wird die deutsche Mannschaft von Frankfurt aus in die Slowakei fliegen. In der EM-Vorrunde treffen Golla und Co. in Bratislava auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Zur EM-Vorbereitung, die Anfang Januar startet, zählen noch zwei Länderspiele gegen Serbien. Die Partien finden am 7. Januar in Mannheim sowie am 9. Januar in Wetzlar statt.