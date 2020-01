Johannes Bitter und Andreas Wolff : Torhüter-Duo untermauert EM-Ambitionen der Handballer

Mannheim Rückkehrer Johannes Bitter und Andreas Wolff haben gegen Island ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor der EM-Generalprobe in Österreich weckt das Torhüterduo der deutschen Handballer große Erwartungen.

Den Lohn für ihren starken Auftritt gab es für Johannes Bitter und Andreas Wolff bei einem exquisiten Vier-Gänge-Menü. Kapitän Uwe Gensheimer hatte die deutschen Handballer nach dem klaren 33:25 (16:13) gegen Island in sein Mannheimer Restaurant eingeladen. Verdient hatten sich das Schlemmen vor der EM-Generalprobe am Montag (14.40 Uhr/ARD) in Österreich besonders die beiden herausragenden Torhüter Wolff und Bitter. Ihre Leistung weckt für die Europameisterschaft Erwartungen.

"Ich war schon ein bisschen aufgeregt", gab Bitter offen zu: "Das kann schon mal ein bisschen unangenehm sein, in der zweiten Halbzeit reinzukommen." Erstmals seit fast sechs Jahren hatte der 37-Jährige in der ausverkauften SAP-Arena in Mannheim nach der Pause wieder das Tor der Nationalmannschaft gehütet, erstmals seit neun Jahren geht er nun in ein großes Turnier. "Es war schön und hat Spaß gemacht", bilanzierte er nach dem gelungenen Comeback: "Wir können wirklich mit breiter Brust nach Österreich fliegen."