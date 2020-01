Julen Aguinagalde (l, 37/Spanien): Der wuchtige Kreisläufer ist ein Routiner und weiß genau, wie er seinen Körper einzusetzen hat. So ist er auch heute noch für jede Abwehr schwer zu Verteidigen. Aguinagalde spielt seit vielen Jahren in Polen beim Serienmeister KS Kielce, 2016 gewann er zudem die Champions League. Auch auf internationaler Ebene konnte der Kreisläufer bereits Trophäen in die Luft stemmen. Mit seinen Spanien wurde er bereits Weltmeister (2013) und Europameister (2018). In der spanischen Nationalmannschaft debütierte der Kreisläufer im Jahr 2006 und absolvierte insgesamt 181 Länderspiele (448 Tore).