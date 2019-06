Auslosung in Wien : Deutsche Handballer erwischen leichte EM-Gruppe

Wien In Wien wurden am Freitag die Gruppen der Handball-EM 2020 ausgelost. Die deutschen Handballer hatten Losglück.

Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden eine leichte Vorrundenaufgabe erhalten. Der WM-Vierte trifft in der Gruppe C in Trondheim auf Titelverteidiger Spanien, Lettland und die Niederlande. Das ergab die Auslosung am Freitag in Wien.