„Das ist ein Witz“ : Handball-Bundestrainer kritisiert EM-Spielplan

Kolding Bundestrainer Henk Groener hat den Spielplan der deutschen Handballerinnen für die Hauptrunde der Europameisterschaft in Dänemark deutlich kritisiert. Das DHB-Team muss drei Spiele in vier Tagen absolvieren.

„Das ist ein Witz“, sagte der 60-jährige Niederländer am Mittwoch. „Das ist kein fairer Spielplan, denke ich.“ Die DHB-Auswahl startet am Samstag (16.00 Uhr) gegen Ungarn in die Hauptrunde des Turniers. Anschließend wird sie nach einem Ruhetag am Montag (18.15 Uhr) und Dienstag (18.15 Uhr) ihre weiteren Partien gegen Weltmeister Niederlande und Kroatien bestreiten.