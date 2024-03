41:29 gegen Algerien DHB-Team startet mit Sieg in Olympia-Qualifikation

Deutschlands Handballer haben ihre Pflichtaufgabe zum Start in das Olympia-Qualifikationsturnier erfüllt und gegen Außenseiter Algerien einen lockeren Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, dessen Vertrag sich nur im Falle einer Olympia-Teilnahme bis 2027 verlängert, gewann am Donnerstag in Hannover gegen den WM-Vorletzten 41:29 (16:13). Vor 10 099 Zuschauern war Renars Uscins mit zehn Toren bester Werfer für den Deutschen Handballbund.