Handball: DHB-Team heiß auf wegweisende Länderspiele

Wetzlar Die Partien gegen Israel und im Kosovo sind für die deutschen Handballer die letzten Pflichtspiele vor der Heim-WM im Januar. Bundestrainer Christian Prokop steht vor einem schwierigen Personal-Puzzle.

"Das sind jetzt keine Freundschaftsspiele", sagte Prokop am Dienstag in Wetzlar, wo die deutsche Mannschaft am Mittwoch vor ausverkauftem Haus die EM-Qualifikation in Angriff nimmt. Auch mit Blick auf das zweite Duell mit Kosovo am Sonntag in Pristina formulierte der Coach einen klaren Auftrag: "Es sind aber Gegner, gegen die man auch aus einer höheren Belastung kommend gewinnen muss."