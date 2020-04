Handball : DHB-Team für WM qualifiziert, Kiel im „Final4“

Köln Die Europäische Handball-Föderation EHF hat zahlreiche schwerwiegende Entscheidungen getroffen. Unter anderem löst Deutschland das Ticket für die WM 2021, zudem ist Kiel für das "Final4" der Champions League qualifiziert.

Die DHB-Männer von Trainer Alfred Gislason sicherten ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Ägypten (14. bis 31. Januar) dank ihres fünften Platzes bei der EM 2020. Der EHF-Exekutivausschuss hatte in seiner Videokonferenz am Freitag entschieden, die noch ausstehenden Play-offs der europäischen Nationen zu streichen und die europäischen WM-Plätze auf Grundlage der EM-Platzierungen von Anfang des Jahres zu vergeben.