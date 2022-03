Nach Corona-EM : DHB-Handballer wollen wieder in die Spur finden

Kamen Sechs Wochen nach der Europameisterschaft nimmt Bundestrainer Gislason wieder die Arbeit mit der DHB-Auswahl auf. Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Mannschaft mit Blick auf die anstehende WM-Qualifikation. Zuvor gibt es noch zwei Tests gegen Ungarn.

Als der 62 Jahre alte Isländer seine Schützlinge am Montag beim Lehrgang in der Sportschule Kamen-Kaiserau zur ersten Trainingseinheit bat, fehlte jedoch ein Quartett. Die Rückraumspieler Sebastian Heymann , Djibril M’Bengue , Philipp Weber und Kai Häfner mussten ihre Teilnahme absagen. Dafür nominierte Gislason Mittelmann Juri Knorr und Linkshänder David Schmidt nach.

Unabhängig vom Personal soll die Arbeit der kommende Tage bei den Länderspielen gegen Ungarn am Samstag in Gummersbach und Sonntag in Kassel erste Früchte tragen. „Das ist eine starke Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer besser geworden ist. Nur bei der EM sind sie gar nicht in Tritt gekommen“, sagte Gislason über den letzten Test-Gegner vor den Playoffs um das Ticket für die WM 2023 Mitte April gegen Färöer.