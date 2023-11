In Schweden DHB-Frauen verlieren WM-Generalprobe

Die Deutschen mussten im letzten Test ohne Xenia Smits auskommen. Die Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim hatte sich im ersten Duell am Freitag eine Oberschenkelprellung zugezogen und muss in den kommenden Tagen pausieren. Smits' Einsatz beim WM-Auftakt der DHB-Auswahl am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) gegen Japan ist offen.