Nächste Tor-Gala DHB-Frauen siegen in der EM-Quali auch ohne Grijseels klar

Das Fehlen von Leistungsträgerin und Co-Kapitänin Grijseels, die sich am Donnerstag beim 43:21 gegen die Ukraine eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, machte sich gegen den überforderten Gegner nicht bemerkbar. Nach zehn Minuten lag das deutsche Team bereits mit 7:1 vorn, auch in der Folge ließ die DHB-Auswahl nicht locker und schraubte das Ergebnis in die Höhe. Alle Feldspielerinnen außer Meike Schmelzer trugen sich in die Torschützinnenliste ein.