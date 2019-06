Sieg gegen Kroatien : Deutsche Handballerinnen lösen das WM-Ticket

Hamm Die deutschen Handballerinnen haben die Nerven behalten und sich für die diesjährige Weltmeisterschaft in Japan qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Henk Groener gewann in Hamm/Westfalen das Play-off-Rückspiel gegen Kroatien mit 25:21 (14:9).

amit kann die Mannschaft ihren Reifeprozess auf höchstem Niveau vorantreiben. Rückraumspielerin Alicia Stolle war mit sechs Treffern die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die keine Glanzleistung, aber insgesamt eine Leistungssteigerung gegenüber dem Hinspiel zeigte. Dieses war in Koprivnica am vergangenen Sonntag lediglich 24:24 ausgegangen.

Dank der WM-Teilnahme halten die DHB-Frauen auch ihren Traum von den Olympischen Sommerspielen 2020 am Leben. Um bei den Qualifikationsturnieren für Tokio dabei zu sein, müsste Deutschland bei der im Winter stattfindenden WM in Japan (30. November bis 15. Dezember) unter die besten sieben Teams kommen.

Nach dem "Weckruf" in Kroatien hatte Groener einen konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft gefordert - und diese hielt sich in der Anfangsphase an die Vorgaben des Niederländers: Bei äußerst warmen Temperaturen in der mit 2131 Zuschauern ausverkauften Halle ging die DHB-Auswahl defensiv energischer als im ersten Duell zu Werke. Zudem erwischte Dinah Eckerle im Tor einen guten Tag und zeigte mehrere Paraden.