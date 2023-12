Donnerstag gegen Rumänien DHB-Frauen „haben Bock“ auf WM-Hauptrunde

Den Hunger auf die WM-Hauptrunde konnten die Leckereien freilich nicht stillen, der Appetit von Kapitänin Emily Bölk und Co. auf das Schlüsselspiel gegen Rumänien am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) ist riesig. „Alle sind gut drauf und haben Bock“, berichtete Gaugisch am Mittwoch. Seine Spielerinnen seien „gierig“ auf das, was jetzt kommt.