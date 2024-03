Handballer in Hannover gefordert Bundestrainer Gislason spürt vor Olympia-Quali keinen Druck

Klar ist: Der neue DHB-Vertrag des Isländers bis 2027 liegt ausgehandelt in der Schublade. Doch schafft es Deutschland bei dem Vierer-Turnier nicht unter die besten Zwei, findet Olympia in Paris ohne die Handballer statt - die drei Partien von Hannover wären Gislasons letzte als DHB-Coach. „Wenn es doch noch schief geht, ist es normal in diesem Geschäft. Das ist für mich kein Problem“, beteuerte der 64-Jährige.