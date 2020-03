Play-offs : DHB-Team spielt gegen die Ukraine um WM-Ticket

Köln Die deutschen Handballer spielen gegen die Ukraine um das Ticket für die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Dies ergab die Auslosung in Wien. Der Sieger qualifiziert sich für die Endrunde.

Die deutschen Handballer haben in den Play-offs für die WM 2021 in Ägypten (15. bis 31. Januar) eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Das Team des neuen Bundestrainers Alfred Gislason trifft auf die Ukraine, dies ergab die Auslosung am Montagabend in Wien. Die Endrunde in Afrika wird erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragen, der Sieger der Play-offs ist qualifiziert.