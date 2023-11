Knapper Sieg in München Deutsche Handballer gewinnen gegen Ägypten

Vor 10.911 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Olympiahalle bot das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntag über weite Phasen eine gelungene Vorstellung und deutete in vielen Situationen sein Potenzial für die EM-Endrunde vom 10. bis 28. Januar an. Beste deutsche Werfer waren Rechtsaußen Timo Kastening mit acht Toren und Regisseur Juri Knorr (7).