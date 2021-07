Nach Unwetter-Katastrophe : Handball-Klubs unterstützen Fluthilfe-Opfer

Dortmund Neben der angekündigten Hilfe aus dem Fußball hat jetzt auch der Deutsche Handballbund seine Unterstützung für die Hochwasser-Opfer zugesichert. Die Klubs wollen zahlreiche Aktionen starten.

Auch der Deutsche Handballbund (DHB) und die Handball-Bundesliga (HBL) haben zur Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe aufgerufen. Die Clubs der 1. und 2. Bundesliga wollen durch zahlreiche Hilfsaktionen die durch die Katastrophe in Not geratenen Menschen unterstützen. Das soll unter anderem durch Spenden, Spendenaufrufe, Benefizaktionen und -spiele sowie die Unterstützung ganzer Handball-Mannschaften bei Aufräumarbeiten in Eigenregie geschehen, wie beide am Freitag mitteilten.