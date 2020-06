EM-Vorrunde : Deutsche Handballerinnen treffen auf Gastgeber Norwegen

Wien Die deutschen Handballerinnen treffen bei der Europameisterschaft im Dezember in der Vorrundengruppe D auf Gastgeber Norwegen, Rumänien und Polen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.

Die deutschen Handballerinnen treffen in der Vorrunde der Europameisterschaft 2020 in Dänemark und Norwegen (3. bis 20. Dezember) auf Co-Gastgeber Norwegen, Polen und Rumänien. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. Das Team von Bundestrainer Henk Groener spielt in der Gruppe D in Trondheim. Die jeweils ersten drei Mannschaften der vier Gruppen ziehen in die Hauptrunde ein.