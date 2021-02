Nationalteam künftig ohne Naidzinavicius und Behnke : Dicke Luft bei DHB-Frauen

Hamburg Dicke Luft im deutschen Frauen-Handball: Kapitänin Kim Naidzinavicius und Führungsspielerin Julia Behnke wollen unter Bundestrainer Henk Groener nicht mehr für Deutschland spielen.

Nach 118 Länderspielen für Deutschland macht Leistungsträgerin Naidzinavicius Schluss, Rücktritt mit 29 Jahren. "Es war mir immer eine große Ehre, den Adler auf der Brust zu tragen und vor allem, die Mannschaft als Kapitänin aufs Feld führen zu dürfen", schrieb die Bietigheimer Rückraumspielerin: "Leider musste ich in den letzten Jahren erkennen, dass ich mich mit der eingeschlagen Philosophie und Strategie nicht zu 100 Prozent identifizieren kann und die angestrebten Ziele und Wege nicht mit meinen übereinstimmen."

Etwas sagen zu ihrem überraschenden Rückzug wollte Naidzinavicius auf SID-Anfrage nicht. Doch ihr Statement in Kombination mit dem gleichzeitigen Rücktritt von Kreisläuferin Julia Behnke (85 Länderspiele), ebenfalls langjährige Führungsspielerin und Leistungsträgerin, lässt tief blicken.

Behnke vermisst "den Fahrplan" für die Weiterentwicklung des Teams, zudem hätten die Differenzen der vergangenen Jahre "leider nicht beigelegt werden" können. Sie könne sich "mit der Philosophie aktuell nicht identifizieren". Die Stuttgarter Nachrichten schrieb am Dienstag von einem "Zerwürfnis" und einem "Abschied im Unfrieden".

Für Verwunderung sorgte schon die Verbandsmitteilung am Montagnachmittag. Unter dem Titel "Frauen-Nationalmannschaft schaut nach vorn" wurde erst am Ende des dritten Absatzes über den Entschluss der beiden verdienten Nationalspielerinnen informiert. In den Gesprächen seien sich Spielerinnen und Bundestrainer Groener einig gewesen, "dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist".