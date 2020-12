THW Kiel in Köln dabei : Finalturnier der Handball-Champions-League live im Free-TV

Köln THW Kiel steht Ende Dezember in Köln im Finalturnier der Handball-Champions-League und trifft dort auf Telekom Veszprém HC. Eurosport überträgt alle Spiele live im Free-TV.

Handball-Fans können das Finalturnier der Champions League mit Rekordmeister THW Kiel Ende Dezember live im Free-TV verfolgen. Der TV-Sender Eurosport hat sich die Übertragungsrechte für das Final Four am 28. und 29. Dezember in Köln gesichert, wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Dienstag mitteilte.