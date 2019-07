Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes : Darum trägt Bob Hanning immer bunte Pullover

Berlin Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes, ist bei der Heim-WM im Frühjahr durch seine bunten Pullover aufgefallen. Nun hat er das Geheimnis gelüftet, warum er sie überhaupt trägt. Für die EM kündigte er schon einmal an: „Es wird brutal“.

Triste Kleidung ist nicht sein Ding. „Ich werde auch bei der EM und der nächsten WM wieder bunte Pullover tragen“, kündigte Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes, in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit „t-online.de“ an: „Und glauben Sie mir, es wird brutal.“