Nachfolger steht bereit : Christian Prokop nicht mehr Handball-Bundestrainer

Berlin Der Deutsche Handballbund hat sich von Bundestrainer Christian Prokop getrennt. Man wolle einen neuen Impuls setzen, um die kurzfristigen Ziele zu erreichen, teilte der DHB mit. Ein Nachfolger steht bereits fest.

"Wir haben diese schwere Entscheidung nach reichlicher Abwägung und einer ganzheitlichen Analyse aus Verantwortung für den deutschen Handball getroffen", ließ sich Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, in einer Pressemitteilung des Verbandes zitieren: "Bei Christian Prokop bedanken wir uns ausdrücklich für die geleistete Arbeit und insbesondere für das Auftreten unserer Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren." Man sei allerdings "auch in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können".

Gislason erhält einen Vertrag bis zur EM 2022 in Ungarn und der Slowakei, sein erster Arbeitstag wird der 9. März. Das erste Länderspiel steht am 13. März in Magdeburg gegen die Niederlande auf dem Programm. Erster Höhepunkt wird das Olympia-Qualifikationsturnier gegen Schweden, Slowenien und Algerien vom 17. bis zum 19. April in Berlin.