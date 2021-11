Handball-Champions-League : THW Kiel verliert zweites Duell mit Aalborg

Der THW Kiel hat die zweite Niederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. In Aalborg unterlag der deutsche Handball-Meister 33:35. Die „Zebras“ bleiben dennoch Zweiter der Gruppe A.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League das zweite Duell mit dem letztjährigen Finalisten Aalborg Handbold verloren. Sechs Tage nach dem Kieler Erfolg vor eigenem Publikum (31:28) hatte das Team von THW-Coach Filip Jicha beim 33:35 (16:17) in Dänemark das Nachsehen und kassierte damit die zweite Niederlage in der laufenden Königsklassen-Saison.