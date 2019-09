Handball-Champions-League : THW Kiel feiert Auswärtssieg in Veszprem

Veszprem Der THW Kiel hat seinen ersten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Beim ungarischen Vertreter Telekom Veszprem setzten sich die Norddeutschen mit 37:31 (16:13) durch.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League mit einem Sieg bei Telekom Veszprem ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha setzte sich in der "roten Hölle" in Ungarn nach einer überzeugenden Vorstellung mit 37:31 (16:13) gegen den Finalisten der Vorsaison durch. Für Jicha war es am zweiten Spieltag der Premierenerfolg in der Königsklasse.