Handball-Champions-League : Veszprem erster Finalist beim Final Four

Köln Der ungarische Spitzenklub Telekom Veszprem hat beim Final Four der Handball-Champions-League in Köln das Endspiel erreicht. Ein ehemaliger deutscher Nationalspieler darf noch aufs Endspiel hoffen.

Die Ungarn stehen zum vierten Mal nach 2002, 2015 und 2016 im Endspiel der Champions League. Acht Jahre vor der Einführung des Final Four in Köln scheiterte Veszprem 2002 am SC Magdeburg. 2015 verlor man gegen Barcelona, 2016 gegen Kielce.

Am Samstag erwischte Veszprem den besseren Start und führte schnell mit 5:2. Die Verletzung ihres 39 Jahre alten Star-Torhüters Arpad Sterbik, der in der 21. Minute nach einem Gegenstoß von Kielces Marko Mamic von der Platte humpelte, schien die Ungarn vorübergehend aus dem Rhythmus zu bringen. Kielce glich beim 8:8 in der 22. Minute erstmals aus und ging wenig später in Führung, konnte sich aber nicht absetzen.