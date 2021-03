Wegen Corona : Spiel der Flensburger Handballer in Zagreb abgesagt

Flensburg Nach zwei Corona-Fällen bei Gegner RK Zagreb ist das Achtelfinal-Hinspiel der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League abgesagt worden.

Die Europäische Handball-Föderation hat das für Donnerstag angesetzte Achtelfinal-Hinspiel der EHF Champions League zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC PPD Zagreb abgesagt. Die Partie in Zagreb könne nicht stattfinden, da nach zwei positiven Corona-Tests bei den Kroaten auch die restliche Mannschaft in häusliche Isolation müsse, teilten die Norddeutschen dazu am Dienstag mit. Wann das Match nachgeholt werden soll, werde die EHF zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, hieß es in der Mitteilung weiter.