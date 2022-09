Entscheidung steht fest : BVB-Handballfrauen stellen Trainer André Fuhr frei

Dortmund Der deutsche Handball-Vizemeister Borussia Dortmund hat Cheftrainer Andre Fuhr mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Frauen-Bundesligist am Montag mit. Zuvor war der 51-Jährige von Spielerinnen scharf kritisiert worden.

Borussia Dortmund hat Konsequenzen aus den Geschehnissen um die Kündigungen von zwei Spielerinnen des Handball-Bundesligisten gezogen und Coach André Fuhr mit sofortiger Wirkung freigestellt. „Der Trainer war in den vergangenen Tagen sowohl von Spielerinnen als auch öffentlich scharf kritisiert worden, was eine Fokussierung des Kaders sowie der gesamten Abteilung auf den Handballsport nahezu unmöglich gemacht hat“, hieß es in der Mitteilung des Klubs am Montag. Die Entscheidung über die Freistellung ist laut BVB jedoch „ausdrücklich nicht mit einer Vorverurteilung verbunden“.