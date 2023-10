Handball-EM 2024 in Deutschland „Jeder kann meine Ablösung fordern, von mir aus“

GISLASON Das war auch in der Vergangenheit so, dass gute Leute nachkommen. Dieser Jahrgang jetzt scheint sehr, sehr gut zu sein. Das Problem ist ein anderes: Was passiert mit den Spielern in den Jahren nach der U21-Zeit? In anderen Ländern übernehmen sie wichtige Rollen in ihren Vereinen und bekommen viel Spielzeit, bei uns eher nicht. Aber ich bin sehr optimistisch, weil einige der Weltmeister jetzt in ihren Vereinen mehr zum Zug kommen. Das freut mich sehr und macht mir große Hoffnung – auch dass die Vereine verstehen, wie wichtig das ist.