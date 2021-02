Trotz zahlreicher coronabedingter Verlegungen : Bundesligen planen weiter mit 38 Spieltagen

Köln Die Handball-Bundesligen halten trotz zahlreicher coronabedingter Spielverlegungen am Format der laufenden Saison fest. Die Klubs der ersten und zweiten Liga sprachen sich für die Fortsetzung des bisherigen Modus mit Hin- und Rückspielen an insgesamt 38 Spieltagen aus.

Die Handball-Bundesliga (HBL) will trotz bereits zahlreicher Spielabsagen die Saison mit 38 Spieltagen zu Ende bringen. In einer Videokonferenz am Mittwoch stimmten die Chefs der 20 Bundesligisten mit großer Mehrheit dafür, die Spielzeit bis zum letzten Spieltag am 27. Juni möglichst mit Hin- und Rückspiel für jeden Club abzuschließen. „Ich denke, das gibt eine Menge Sicherheit für Partner, Sponsoren und für unsere Fans, dass man weiß, dass die HBL und wir Bundesligisten bis zum Ende durchspielen wollen“, sagte Geschäftsführer Dierk Schmäschke von der SG Flensburg-Handewitt.