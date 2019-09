Sieg gegen Meister Flensburg : Hannovers Handballer nicht zu stoppen

Hannover Auch die SG Flensburg-Handewitt kann Hannovers Handballer nicht aufhalten. Gegen den Meister gelingt den Niedersachsen der siebte Sieg im siebten Saisonspiel. Weil auch die Rhein-Neckar Löwen patzen, baut Hannover seine Tabellenführung weiter aus.

Die außergewöhnliche Erfolgsserie der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball-Bundesliga geht immer weiter. Die Niedersachsen ließen sich am Donnerstagabend auch von der SG Flensburg-Handewitt nicht aufhalten und besiegten den deutschen Meister nach einer packenden Schlussphase mit 23:22 (11:11). Nach dem siebten Sieg im siebten Spiel steht Hannover mit nun 14:0-Punkten und ordentlichem Vorsprung an der Spitze.