Handball : THW Kiel zurück an der Tabellenspitze - Lichtlein mit Rekord

Stuttgart Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die Pleite gegen die Füchse Berlin offenbar gut weggesteckt und sich zurück an die Bundesliga-Tabellenspitze geschoben. Ex-Nationaltorwart Carsten Lichtlein stellte eine Bestmarke ein.

Der schwedische Rechtsaußen Niclas Ekberg war mit zehn Toren der beste Werfer der Gäste, die am Donnerstag durch das 28:29 bei den Füchsen Berlin einen Rückschlag erlitten hatten. Stuttgart kassierte nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Pleite und liegt auf dem 15. Tabellenplatz.

"Wir setzten uns so unter Druck, dass wir aufhören mit dem, was uns ausmacht", klagte THW-Coach Filip Jicha nach der Partie, in der seine Mannschaft "50 Minuten sehr gut gespielt, zehn Minuten aber unterwegs irgendwo verloren" habe. Kapitän Domagoj Duvnjak bestätigte die Ansicht seines Trainers: "Wir haben die ersten 30 Minuten richtig gut gespielt, Abwehr und Torwart waren überragend. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder zu statisch gespielt."