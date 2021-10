„Das ist unentschuldbar“ : Kieler Handballer verlieren sensationell in Lübbecke

Dem Rückschlag bei der Kaderplanung folgt die Blamage in der Provinz: Der THW Kiel hat am Samstag bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke völlig überraschend mit 29:25 (9:13) verloren und muss damit gleich die nächste schlechte Nachricht verdauen.

Es war bereits Kiels viertes Ligaspiel in Serie ohne Sieg, der THW (12 Punkte) droht als Tabellendritter den Anschluss an das Spitzenduo SC Magdeburg (16) und Füchse Berlin (15) zu verlieren. Beide sind am Sonntag noch im Einsatz. Lübbecke holte überhaupt erst den dritten Saisonsieg und entfernte sich ein wenig von den Abstiegsplätzen.

Beim Traditionsklub aus Ostwestfalen tat der THW sich von Beginn an schwer, nach 13 Minuten stand erstmals eine Zwei-Tore-Führung für Lübbecke (7:5). Kiels Trainer Filip Jicha nahm eine Auszeit, mahnte seine Mannschaft zur bissigen Gangart ("Die wollen hart spielen!") und stellte die Abwehr um - das Problem lag aber auch vorne. Denn der Favorit verzweifelte am herausragenden TuS-Torwart Aljosa Rezar, Lübbecke zog auf sechs Tore davon (11:5).

Kiels Rückraum-Star Sagosen kam im ersten Spiel nach seiner Abschiedsankündigung auf sieben Treffer. Seit Freitag ist klar: Der Norweger, um den Kiel so gerne seine künftige Mannschaft aufgebaut hätte, wird seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und wohl in seine Heimat zu Kolstad Handball wechseln. Die Vorstellung in Trondheim könnte noch am Sonntag erfolgen, wann genau Sagosen den THW verlässt, ist noch unklar.