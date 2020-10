Handball-Bundesliga : Kiel deklassiert Flensburg im Nordderby

Kiels Torwart Niklas Landin (M) feiert Teamkollege Domagoj Duvnjak (l). Foto: dpa/Axel Heimken

Kiel Der THW Kiel hat das prestigeträchtige Handball-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt deutlich gewonnen. Der Rekordmeister brachte dem Nordrivalen beim 29:21 (12:10) die erste Saison-Niederlage bei und schloss in der Tabelle nach Punkten zur SG auf.

Tempo, Tore - und Landin zwischen den Pfosten: Der THW Kiel hat das prestigeträchtige Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt nach einer kleinen Handball-Gala für sich entschieden. Angeführt vom überragenden Niklas Landin fügte der Rekordmeister seinem Erzrivalen beim 29:21 (12:10)-Erfolg die erste Saison-Niederlage zu und schloss in der Tabelle nach Punkten zur SG auf. Beide Teams liegen mit 6:2 Zählern in der Spitzengruppe der Bundesliga.

Mann des Tages vor 2400 Zuschauern in Kiel war Landin. Der dänische Weltmeister, der nach einer Meniskus-Operation sein erstes Saisonspiel bestritt, hielt knapp die Hälfte der gegnerischen Würfe und hatte maßgeblichen Anteil an der geglückten Wiedergutmachung. Vor einer Woche hatte Kiel deutlich in Wetzlar (31:22) verloren.

"Nach dem Auftritt in Wetzlar und einer brutalen Woche habe ich gewusst, dass die Mannschaft zurückkommt", sagte THW-Trainer Filip Jicha im NDR-Fernsehen und lobte seinen Torhüter: "Niklas hat ein grandioses Spiel gemacht.". So sah es auch Flensburgs Coach Maik Machulla: "Wir haben gegen Niklas Landin verloren. So einfach lässt sich das heute analysieren. Er ist momentan der beste Torhüter der Welt." Landin selbst sprach von einem "traumhaften Comeback".

Zum besten Torschützen avancierten am Sonntag die Rückraumspieler Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind mit je fünf Treffern, bei den Flensburgern traf Jim Gottfridsson am häufigsten (7 Tore).

"Das ist ein großes Spiel, das spüren wir alle", hatte Kiels zuletzt schmerzlich vermisster Star-Neuzugang Sander Sagosen vor der 103. Auflage des prestigeträchtigen Duells gesagt: "Da kann alles passieren." Und genau so kam es. Nicht bloß Sagosen lief bei den Kielern zwei Wochen nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel überraschend auf, auch Keeper Landin feierte sein Comeback. Und was für eines.

Von Beginn an drückte der Däne der Partie seinen Stempel auf. Ob mit Fuß, Hand, Bauch oder Bein - Landin trieb die Flensburger Schützen reihenweise zur Verzweiflung. Schon zur Pause standen bei ihm 10 (!) Paraden, also 50 Prozent gehaltener Bälle, in der Statistik - nicht bloß Bundestrainer Alfred Gislason staunte auf der Tribüne.

"Er hat eine überragende Halbzeit gespielt", sagte Gislason zur Pause im NDR-Fernsehen. Und 2007-Weltmeister Dominik Klein kommentierte treffend: "Er kommt mit enormem Hunger und großer Gier aus seiner Verletzungspause zurück. Seine Präsenz ist überragend, er war der alles entscheidende Mann."

Und wer glaubte, Landin würde im zweiten Abschnitt nachlassen, sah sich getäuscht. Der Däne vernagelte seinen Kasten nach Wiederanpfiff geradezu, fing dabei sogar einen Wurf der SG. Und als Sagosen auf der anderen Seite mit seinem ersten Treffer die erste Fünf-Tore-Führung zum 15:10 (34.) markierte, war die Partie vorzeitig entschieden. Zumal die Flensburger drei Tage nach ihrem Spiel in der Champions League in Skopje (26:31) zunehmend kraftlos wirkten.

(sid/old)