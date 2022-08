„Sehnen uns nach Normalität“ : Sorgen überschatten Liga-Start im Handball

Düsseldorf Begleitet von großen Sorgen startet die Handball-Bundesliga am Donnerstag in ihre 57. Spielzeit. Daran ändert auch eine sportlich spannende Ausgangslage nichts. Alle Beteiligten sehnen sich nach Normalität.

Inflation, Energiekrise, Corona - selbst die Aussicht auf den spannenden Vierkampf an der Spitze kann die Sorgen im Handball nicht übertünchen. „Ich will keine schlechte Stimmung herbeireden, aber es ist eine schwierige Situation“, sagte Frank Bohmann dem SID vor Beginn der 57. Bundesliga-Saison am Donnerstag.