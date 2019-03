Handball-Bundesliga: Flensburg weiter makellos

Flensburg Die SG Flensburg-Handewitt holt saisonübergreifend den 31. Sieg in Serie und kommt dem Gewinn der Meisterschaft immer näher. Aber auch alle Verfolger der SG gewinnen. Die Füchse Berlin kassieren dagegen eine empfindliche Niederlage.

Die SG Flensburg-Handewitt befindet sich in der Handball-Bundesliga weiter auf direktem Kurs in Richtung Titelverteidigung. Der deutsche Meister gewann am Donnerstagabend bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 33:28 (17:13) und holte damit im 23. Saisonspiel den 23. Sieg. Saisonübergreifend war es bereits der 31. Sieg nacheinander für die Flensburger, bei denen Dänemarks Weltmeister Rasmus Lauge mit zehn Treffern bester Werfer war. Hannovers erste Niederlage nach zuvor vier Bundesliga-Siegen in Serie konnten auch die je sechs Tore der Nationalspieler Kai Häfner und Timo Kastening nicht verhindern.