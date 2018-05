Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt vor zweiten Titelgewinn

Die SG Flensburg-Handewitt steht unmittelbar vor ihrer zweiten Meisterschaft im deutschen Handball nach 2004 und der ruhmreiche VfL Gummersbach vor der Rettung.

Vizemeister Flensburg entledigte sich am Sonntag seiner Aufgabe am 33. Bundesliga-Spieltag mit einem 27:24 (17:16)-Erfolg beim TuS N-Lübbecke standesgemäß und liegt vor dem großen Finale am kommenden Sonntag mit 54:12 Punkten weiter vor Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen (51:13).